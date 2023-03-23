موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 في محافظة كفر الشيخ

ينتظر المواطنون في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، موعد أذان المغرب، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2023 المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب، اليوم الخميس، بمحافظة كفر الشيخ، أول أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:09 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444هـ.

مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان بمحافظة كفر الشيخ

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2023 كالتالي:

السحور: 2:10 صباحا.

إمساك: 4:19 صباحا.

الفجر: 04:29 صباحا.

الشروق: 5:57 صباحا.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:09 مساءً.

العشاء 7:28 مساءً.

مدة ساعات الصوم: 14 ساعة