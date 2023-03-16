أيام قليلة تفصلنا عن بداية أول أيام شهر رمضان المبارك ليبدأ السؤال الأكثر تكرارا طوال اليوم عن موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات، حيث تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لاختلاف خطوط الطول والعرض.

يوجد فرق لدقائق بسيطة في موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات يصل لأكثر من 15 دقيقة بين محافظة أسوان بأقصى الجنوب ومحافظات شمال مصر.

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات المختلفة تعلنه كل عام هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة التي تضم مواقيت الصلوات الخمس وموعد الشروق والإمساك.

إمساكية رمضان 2023

تنشر «الوطن» عبر خدماتها لقرائها موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات وفقا لهيئة المساحة،

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بأسوان الساعة 6:38

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالقاهرة الساعة 6:8

مواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بسوهاج الساعة 6:18

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالقليوبية الساعة 6:8

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالبحر الأحمر الساعة 5:57 دقيقة

موعد أذان المغرب برمضان

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بدمياط الساعة 6:8

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بكفر الشيخ الساعة 6:10

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالغربية الساعة 6:9

أذان المغرب أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بقنا الساعة 6:2

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمنيا الساعة 6:10

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالبحيرة الساعة 6:11 دقيقة

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالجيزة الساعة 6:9

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالشرقية الساعة 6:8

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالسويس الساعة 6:3 مساء.

موعد أذان مغرب أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالإسكندرية الساعة 6:13

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالفيوم الساعة 6:10 مساء

إمساكية رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمنوفية الساعة 6:11

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالدقهلية الساعة 6:8