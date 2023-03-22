الحياة الآن.. مباشر: تواصل إنشاء وحدة صحية بقرية شرشابة في الغربية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، عبر فضائية «الحياة»، تواصل العمل لإنشاء وحدة صحية بقرية شرشابة في مركز زفتى داخل محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

والجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بقرية شرشابة مُقامة على مساحة 1665 متر مربع وبارتفاع 3 طوابق، ووصلت نسبة التنفيذ في إنشائها إلى 80%، كما وفر المشروع 500 فرصة عمل لأهالي الوحدة المحلية لقرية شرشابة.

ويجدر الإشارة إلى أن الوحدة الصحية بقرية شرشابة تقدم خدماتها الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الوحدة الصحية 43700 نسمة في 6 قرى وتوابعها بالوحدة المحلية لقرية شرشابة، ومازال العمل مستمر.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.