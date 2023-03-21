الحياة الآن.. مباشر: تطوير الوحدة الصحية ببحر البقر في الشرقية بتكلفة 38 مليون جنيه  

استعرض برنامج الحياة الآن، المذاع على فضائية الحياة، جانبا من أعمال مبادرة حياة كريمة في إحلال وتجديد مركز صحة بحر البقر 2 بمركز الحسينية في محافظة الشرقية.

تطوير الوحدة الصحية

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تولت أيضا تطوير الوحدة الصحية بقرية شهداء بحر البقر، المقامة على مساحة 2200 متر مربع بارتفاع 4 طوابق، وتقدم الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

المشروع يخدم 3 قرى رئيسية

وقال المهندس سعيد منصور، مدير مشروع الوحدة الصحية بقرية بحر البقر 2، مركز الحسينية بالشرقية، إن المشروع مقام على مساحة 2300 متر ويخدم 3 قرى رئيسية وأكثر من 30 تابعا، والمشروع تكلفته 38 مليون جنيه، ونسبة الإنجاز وصلت إلى 90% وسيتم التسليم خلال أسبوعين.