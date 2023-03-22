قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023.. أحداثه تشويقية

من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان، مسلسل مذكرات زوج، وتدور قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023 في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي.

قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، في إطار تشويقي حول علاقة الزوج بزوجته والخلافات التي تحدث بعد الزواج في العلاقات الأسرية، وتعتمد العلاقة الأساسية علي طارق لطفي وعائشة بن أحمد والمشكلات التي تحدث بينهما، ويضطر بطل العمل اللجوء إلى طبيب نفسي.

اختيار طارق لطفي للون الكوميدي في رمضان 2023

وضمن قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، فاختار الفنان طارق لطفي هذا العام أن ينافس في دراما رمضان 2023 بمسلسل كوميدي، ويعتبر هذا اللون جديد عليه عكس ما قدمه خلال السنوات الماضية، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أبطال مسلسل مذكرات زوج في رمضان 2023

المخرج تامر نادي جمع في عمل كوميدي يحمل اسم مذكرات زوج عدد من الأبطال من بينهم عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.