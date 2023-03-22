الموافقة على استكمال توصيل الغاز للبياضية بقنا بعد طلب النائب محمد الجبلاوي

حصل النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على الموافقة لاستكمال توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة البياضية بمحافظة قنا، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب.

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

كما أنه بالاشارة إلى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتاريخ 13/ 2/ 2023، بشأن طلب النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تقرر استكمال توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة البياضية بمحافظة قنا.

وقد أفادت الجهة المختصة بأنه بالمعاينة الفنية من خلال الشركة المنوط بها أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة قنا، اتضح الصلاحية الفنية لمنطقة البياضية، بالإضافة إلى توصيل مرفق الصرف الصحي الحكومي بها، وبناء على ذلك فقد جرى توجيه الشركة للبدء في أعمال الرفع المساحي والمسح الميداني بمنطقة البياضية، تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بها خلال العام المالي الحالي 2022/ 2023، وذلك بعد تدبير الخامات اللازمة.

توصيل الغاز الطبيعي

وقال النائب محمد الجبلاوي، إنه يسعي جاهدا من خلال تقديمه عدد من الطلبات للمسؤولين بتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق التي لم يصل إليها غاز بقنا، موضحا أن توصيل الغاز الطبيعي يعد حقا أصيلا للمواطن القناوي.