أسعار اللحوم التشادية اليوم الأربعاء.. اعرف أماكن بيعها

أعلن حزب حماة وطن، أسعار اللحوم التشادية، حيث وفّر أطنانا من اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق ومحلات الجزارة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك الذي يبدأ غدا الخميس، وفق بيان دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع ورؤية الهلال.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار اللحوم التشادية اليوم، كما يلي.

أسعار اللحوم التشادية اليوم

تبدأ أسعار اللحوم التشادية اليوم من 130 وتصل لـ145 جنيهًا للكيلو.

وجرى طرح اللحوم التشادية في منافذ حزب «حماة وطن» بمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وصولا إلى محافظات الصعيد.

أماكن بيع اللحوم التشادية

- منافذ حزب حماة وطن، بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

- سيارات متنقلة بالشوارع في شارع عز الدين عمر بمحافظة الجيزة

- منفذ مدينة نصر بمجمع التوفيق.

- مجمع 23 يوليو في ميدان العباسية.

- منفذ ماركت 6 أكتوبر بميدان الحلمية مصر الجديدة.

- مجمع خدمات بشارع العروبة بطريق صلاح سالم مصر الجديدة.

- منفذ بيع بالمعادي في شارع العروبة المتفرع من طريق صلاح سالم.