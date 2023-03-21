أسعار اللحوم المجمدة في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات.. وفر 50 جنيها في الكيلو

شهدت أسعار اللحوم المجمدة والبلدي انخفاضًا ملحوظًا في معارض أهلا رمضان 2023، قُبيل انطلاق شهر رمضان المبارك بسويعات قليلة، حيث انخفضت أسعار اللحوم التي طرحتها وزارة التموين في مختلف منافذ السلع والمجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن السيارات المتنقلة في مختلف المحافظات، حيث انخفضت نحو 50 جنيهًا في سعر الكيلو الواحد.

وتستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم المجمدة في معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات، بعد الانخفاض الجديد، قُبيل انطلاق الصوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان

وجاءت أسعار اللحوم المجمدة والبلدي والسودانية في معارض أهلا رمضان 2023 بجميع المحافظات، وفقًا لإعلان مديريات التموين كالتالي:

أسعار اللحوم السودانية اليوم: بلغ سعر الكيلو الواحد نحو 165 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم البرازيلي اليوم: سجلت نحو 145 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم: سجل سعر الكيلو بين 120 وحتى 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم: تراوحت بين 180 وحتى 190 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو لحم الغنم "الضاني المجمد": سجلت نحو 170 جنيهًا.

سعر اللحم البرازيلي المفروم اليوم: سجل نحو 115 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الكبدة البلدي الطازجة: سجلت نحو 190 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم الطازج: سجل نحو 180 جنيهًا.

سعر كيلو السجق الطازج: سجل نحو 190 جنيهًا.

سعر كيلو البوفتيك الطازج: سجل نحو 190 جنيهًا.

3 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

على جانب آخر، كشف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، توفير 3 منافذ ثابتة لبيع اللحوم العجالي البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين في مدينة الفيوم، حيث يسجل سعر اللحم البلدي نحو 220 جنيهًا مقارنة بنحو 280 جنيهًا فما أكثر بمحال الجزارة، موضحًا أنّ تلك المنافذ تقع في المناطق الآتية:

منطقة السهراية منطقة البارودية منطقة رفعت عزمي

أسعار اللحوم في منافذ أمان

على جانب آخر، تشهد أسعار اللحوم في منافذ أمان، قبول واستحسان المواطنين الذين أقبلوا على شرائها نظرًا لانخفاضها بصورة كبيرة مقارنةً بأسعار اللحوم في محال الجزارة، حيث سجلت نحو 170 إلى 180 جنيهًا للكيلو، فيما تُعرف لحوم منافذ أمان بجودتها العالية.

أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية

في سياق متصل، شهدت العديد من المنافذ بمحافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية، طرح اللحوم التشادية والتي تتراوح أسعارها بين 135 وحتى 145 جنيهًا، فيما سيتم طرحها في 7 محافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.