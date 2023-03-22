«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية مجانية لعلاج الأسنان في الجيزة

تواصل مؤسسة حياة كريمة، جهودها في إطلاق القوافل الطبية المجانية؛ لتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة للأهالي في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات الأساسية؛ للارتقاء بمستوى المعيشة لهم.

قافلة «حياة كريمة» في الجيزة

وفي ضوء هذا، شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية تخصص طب الأسنان في محافظة الجيزة، نظمتها كلية طب أسنان جامعة القاهرة للكشف والعلاج في تخصصات الأسنان المختلفة.

وشهدت القافلة الطبية لـ مؤسسة حياة كريمة، جلسات توعية مقدمة من أطباء الأسنان للأطفال؛ للمحافظة والعناية بأسنانهم والتوعية بمخاطر التسوس والطريقة الصحيحة لغسيل الاسنان، وذلك عن طريق نشاط تلوين على تطبيق كيفية غسيل الأسنان والمحافظة عليها.

جهود «حياة كريمة»

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

ومن ناحية أخرى، هنأت مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري، بحلول شهر رمضان المعظم، الذي يبدأ غدا الخميس، وتبدأ اليوم أول صلاة تراويح تنتظرها الأمة الإسلامية بلهفة واشتياق.