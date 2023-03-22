وفاة الدكتور جمال العبيدي مؤسس مستشفى 333 ورائد العمل التطوعي بالدقهلية

توفي الدكتور جمال العبيدي، رائد العمل التطوعي ومؤسس مستشفى 333، ورئيس مجلس أمناء مستشفى 333 لجراحات ومرضى أورام الجهاز الهضمي، في محافظة الدقهلية، اليوم، وأعلنت أسرته تشييع الجنازة عقب صلاة العشاء من الجامع الكبير بمدينة المنزلة، على أن تتقبل العزاء غدا في مسجد النصر بمدينة المنصورة.

جامعة المنصورة تنعى الدكتور جمال العبيدي

وأصدرت جامعة المنصورة بقيادة الدكتور شريف خاطر، بياناً نعت فيه الراحل، جاء فيه: «أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة الأستاذ الدكتور جمال العبيدي، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير مركز جراحة الجهاز الهضمي الأسبق جامعة المنصورة، الذي وافته المنية، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وأنزل على أهله الصبر والسلوان.

موعد جنازة وعزاء الدكتور جمال العبيدي

وقال المهندس صلاح العبيد، شقيق الدكتور الراحل: «أخي الأكبر الأستاذ الدكتور جمال العبيدي فى ذمة الله والبقاء والدوام لله وستشيع الجنازة عقب صلاة العشاء من الجامع الكبير بالمنزلة وغداً بإذن الله سيقام العزاء من أمام مسجد النصر بمدينة المنصورة بعد العشاء».