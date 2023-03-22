الحياة الآن.. مباشر: 35 مليون تكلفة إنشاء وحدة صحية بشرشابة في الغربية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الان»، عبر فضائية «الحياة»، تواصل العمل لإنشاء وحدة صحية بقرية شرشابة في مركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتكلفة 35 مليون.

الهدف من إنشاء وحدة صحية بقرية شرشابة

وقال المهندس محمود عثمان، مدير مشروع الوحدة الصحية بقرية شرشابة، إن مشروع الوحدة الصحية بقرية شرشابة مكون من 3 طوابق بتكلفة مبدئية 35 مليون جنيه تقريبًا، ويعد من ضمن المشروعات المستهدفة لتطوير الريف المصري بهدف توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأضاف ممدير مشروع الوحدة الصحية بقرية شرشابة، أن المشروع مكون من 3 أدوار، الدور الأرضي عبارة عن مجموعة من العيادات التي تقدم خدمات صحية متنوعة كالكشف المبكر والأسنان واستقبال الطوارئ للعيادات بأكملها.

وأشار أن الدور الثاني يضم وحدات عمليات وغرف سكنية ومجوعة من المعامل، بينما يحتوي الدور الثالث على استراحة للأطباء والإدارة الصحية النموذجية لمدير الوحدة وغرف العاملين بالوحدة.

تفاصيل مشروع إنشاء وحدة صحية بقرية شرشابة

يذكر أن الوحدة الصحية بقرية شرشابة مُقامة على مساحة 1665مترا وبارتفاع 3 طوابق، ووصلت نسبة التنفيذ في إنشائها إلى 80%، كما وفر المشروع 500 فرصة عمل لأهالي الوحدة المحلية لقرية شرشابة.

كما أن الوحدة الصحية بقرية شرشابة تقدم خدماتها الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الوحدة الصحية 43700 نسمة في 6 قرى وتوابعها بالوحدة المحلية لقرية شرشابة، ومازال العمل مستمر.