تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 2250 مريضا في قافلة بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كشيك التابعة لمركز أبو حماد، والتي استمرت لمدة يومين، واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر

اشتملت القافلة الطبية على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2259 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

تحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية

كما تم تحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.