الحياة الآن.. مباشر: استمرار إنشاء وحدة طب أسرة قرية بساط بالدقهلية 

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، عبر فضائية «الحياة»، تواصل العمل لإنشاء وحدة طب أسرة قرية بساط بمركز شربين في الدقهلية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

ووحدة طب أسرة قرية بساط بمركز شربين مُقامة على مساحة 1500 مترمربع بارتفاع 3 طوابق، وتقدم الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ نسبة التنفيذ في المشروع 80%.

ويجدر الإشارة إلى أن وحدة طب أسرة قرية بساط توفر الرعاية الطبية لقريتي بساط ومحلة إنجاق وتوابعهما، وتوفر وحدة طب الأسرة 50 فرصة عمل يوميا، ومازال العمل مستمر.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تمّ إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.