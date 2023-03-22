«أبو فيوض» يحيي الليلة الأولى من رمضان بمسجد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ

يستعد القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء كفر الشيخ، والقارئ بالإذاعة والتليفزيون، لإحياء الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك لعام 1444، بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، الذي يُعد من المساجد العريقة في العالم الإسلامي، ويقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية.

إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

أكد «أبو فيوض»، لـ«الوطن»، أنه سيُحيي الليلة الأولى من شهر رمضان، والليلة السادسة والعشرون من الشهر الفضيل، بمسجد إبراهيم الدسوقي، حيث يؤم المصلين في صلاة التراويح بالمسجد الإبراهيمي، بعد أن وقع عليه الاختيار لإحياء الليلتين من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منوها بأنه سيُحيي أيضا ليلة من ليالي شهر رمضان بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وهي الليلة التاسعة من شهر رمضان.

«أبو فيوض»: شهر رمضان في هذا العام يشهد جهدا غير مسبوق

أوضح «أبو فيوض»، أن شهر رمضان هذا العام، يشهد جهدا غير مسبوق، ونشاطا لم يسبق له مثيل، مشيرا إلى أن رمضان هذا العام ليس كأي عام، لأنه في كل يوم من أيام التراويح، سيكون له مذاقه الخاص، وقارئه الخاص في عدد من المساجد العريقة والمشهورة في كل ربوع الجمهورية.

من هو القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض؟

ومن الجدير بالذكر، أن القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، يُعد أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، حيث وُلد عام 1978، في قرية أبو زيادة، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وأصبح قارئا معتمدا بالإذاعة والتليفزيون في عام 2011، وعُين قارئا لمسجد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقي فى عام 2016، كما يشغل حاليا منصب نقيب قراء كفر الشيخ.