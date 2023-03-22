مواقيت الصلاة أول يوم رمضان في الإسماعيلية

أعلنت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة أول يوم رمضان في محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع انتهاء مديرية أوقاف الإسماعيلية من تجهيز المساجد في المحافظة.

ويستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب غدا الخميس أول أيام شهر رمضان في محافظة الإسماعيلية.

مواقيت الصلاة الخميس.. أول يوم رمضان في الإسماعيلية

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، والصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية، سيكون في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحا، فيما يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:53 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:59 دقيقة.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن صلاة العصر في تمام الساعة 3:26 دقيقة، فيما أعلنت مود آذان المغرب غدا الخميس، في تمام الساعة 6:04 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:22 دقيقة.

واستعدت محافظة الإسماعيلية، على مدار الأيام الماضية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحملات مكبرة لتنظيف المساجد، وتعقيمها وتوفير المنظفات والمطهرات.

وأكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، علي متابعة المساجد بشكل يومي من فرق التفتيش الموزعة على إدارات الإسماعيلية وداخل أحياء المدينة.