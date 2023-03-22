موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في الإسماعيلية

أنهت مديرية الأوقاف في الإسماعيلية اليوم الأربعاء، تجهيز المساجد كافة في المحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وصلاة التراويح المقرر إقامتها مساء اليوم.

ويستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب غدا الخميس أول أيام شهر رمضان في محافظة الإسماعيلية.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان بالإسماعيلية

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، والصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية سيكون في تمام الساعة 6:03 مساء.

ويؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:25 دقيقة، وصلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و58 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة.

فرق للتفتيش على المساجد طوال شهر رمضان

وأعلن الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، عن وجود فرق للتفتيش طوال شهر رمضان المبارك، لمتابعة عمل المساجد وفتحها للصلوات المحددة طوال الشهر الكريم.

وأكد «إسماعيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المساجد كافة على مدار الساعات الماضية، مع التنبيه على الأئمة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد.