موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في الإسماعيلية

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر اليوم الأول في شهر مضان المبارك لعام 2023، مع طول انتظار علي مدار الأيام الماضية.

ويستعرض «الوطن» لكم موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسماعيلية، ضمن الخدمات التي تقدم علي مدار الشهر هذا العام.

موعد أذان الفجر أول يوم في رمضان بالإسماعيلية

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، والصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسماعيلية سيكون في تمام الساعة 4:25 صباحا.

ومن المقرر أن يكون موعد أذان المغرب أول يوم رمضان بمحافظة الإسماعيلية، في تمام الساعة 6:3 مساء.

طوارئ في مساجد الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية على مدار الأيام القليلة الماضية، رفع حالة الطوارئ في المساجد كافة التابعة لوزارة الأوقاف، وبدء عمليات الصيانة والتعقيم استعدادا لصلاة التراويح.

وقال الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إن لجان التفتيش مستمرة في متابعة تجهيزات المساجد على مدار الساعة، وطوال شهر رمضان المبارك.