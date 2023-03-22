محافظ الشرقية يشهد استلام 40 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة «كتف في كتف» التي تُعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

سيارات النقل المحملة بـ 3 آلاف كرتونة مواد غذائية

جاء ذلك خلال تفقده اصطفاف سيارات النقل المحملة بـ 3 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة ضمن 40 ألف كرتونة لتوزيعها بمعرفة المؤسسة والجمعيات الأهلية على المستحقين بقرى المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن خلال شهر رمضان المعظم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعيد عباس المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالشرقية.

توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية

ومن جانبه أوضح مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية أنه من المقرر توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية تحتوي على (أرز – سكر – مكرونة – بلح – زيت - عدس – فول – سمن – صلصة - شاي) ضمن مبادرة «كتف بكتف» التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة وتحت رعاية محافظ الشرقية وبمشاركة المتطوعين من الشباب وممثلي العمل الاجتماعي لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

كما حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع المتطوعين من الشباب وممثلي العمل الأهلي مقدما لهم الشكر علي مشاركتهم في الحملة، قائلا أنها فرصة عظيمة لخدمة أبناء محافظتهم من خلال المشاركة بأيديهم في توصيل المواد الغذائية للمستحقين ورسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ عليها المصريين منذ القدم في الترابط والتراحم.