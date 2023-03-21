المحافظات تستقبل شهر رمضان بتزيين الشوارع وتوزيع كراتين مواد غذائية

رفعت المحافظات درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال تفعيل غرف العمليات الخاصة بها، سواء الرئيسية أو الفرعية، على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة، إضافة إلى التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية في المنافذ بأسعار مخفضة.

مجسمات لمدفع وفانوس رمضان في أسوان

تزينت مدينة أسوان لاستقبال شهر رمضان، وسط أجواء روحانية ومبهجة فى أسواقها وشوارعها وميادينها، والتى إنتشرت فيها الزينة وحبال النور، مع الإقبال على محال بيع التمور وياميش رمضان، والعطور والبهارات، والمشغولات اليدوية.

وقامت محافظة أسوان بوضع مجسمات لمدفع وفانوس رمضان، ما لاقى إقبالا من الأفواج السياحية والمواطنين والأطفال لالتقاط الصور التذكارية بجوارها داخل حديقة وبلازا درة النيل، وميدان المحطة بجوار مبنى المحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هذه المجسمات ضمن حرص المحافظة على إدخال البهجة والفرحة على الزائرين والمترددين على منطقة واجهة المدينة، والتي شهدت المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتحديث لعروس المشاتي، والذى ضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2.5 كم.

توزيع كراتين رمضان على الأولى بالرعاية في قنا

وفي قنا، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا ومكتب مشروعات الأورمان بقنا، فى توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على 300 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية بقريتي حجازه قبلى وحجازه بحرى مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

توزيع كراتين مواد غذائية على العاملين في جامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في توزيع كراتين من المواد الغذائية، على العاملين الاكثر احتياجا بالجامعة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مبادرة «كتف في كتف»، وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، وصبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية.

توزيع مواد غذائية في شمال سيناء

وفي شمال سيناء، وزع شباب حزب «حماة الوطن» ما يقرب من 2000 كرتونة مواد غذائية، على أهالي القرى والتجمعات السكنية.

وقال هيثم رحمي، الأمين العام للحزب بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إنه جار توزيع 7000 كرتونة مواد غذائية، بشكل يومي طوال شهر رمضان، مشيرا إلى توزيع 2000 كرتونة، في مناطق الميدان والسبيل، وابنى بيك والزهور والمساعيد غرب العريش.