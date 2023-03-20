توزيع 300 كرتونة مواد غذائية في قريتين بالمنيا ضمن مبادرة «كتف في كتف»

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 300 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بقريتي الدبابة وأبو جناح بمركز أبوقرقاص بالمنيا، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مبادرة كتف في كتف للحماية الاجتماعية

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، يندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، إذ تعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف أن استراتيجية العمل هذا العام مختلفة عن السابق، فبجانب توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة، تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية التي لايمكن الوصول إليها.