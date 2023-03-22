تستعرض «الوطن» إمساكية شهر رمضان 2023 في الدقهلية ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام وفقا قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، والذي يبدأ غدا بحسب الرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية التي أعلنت أن بداية شهر رمضان ستكون غدا الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي في 20 أبريل 2023، وعدد أيام الصوم فلكيا 29 يوما.

إمساكية شهر رمضان 2023 في الدقهلية: مواعيد الإفطار والصلوات وساعات الصيام

ووفقا لهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن إمساكية شهر رمضان 2023 في الدقهلية ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام وفق الحسابات الفلكية تأتي كالتالي:

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و1 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30.

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:28، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30.

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30.

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:00، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:31 ، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:48، الظهر 11:59، العصر 3:30

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:31 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:58، العصر 3:30

إمساكية الثلث الثاني من شهر رمضان 2023 في الدقهلية

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30

- الاثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34 ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:35، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:31

- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:31

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:31

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:38، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:09، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:31

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:31

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:31

- الاثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:40، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:31

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:41، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:31

إمساكية الثلث الأخير من شهر رمضان 2023 في الدقهلية

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:31 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:43، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:31 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43 ، السحور 1:37، إمساك 3:39، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:31

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:44، السحور 1:38، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:31

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:45، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30

- الاثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:47، السحور 1:34، إمساك 3:31، الفجر 3:31، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان:

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:49، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:53، العصر 3:30.