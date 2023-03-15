إمساكية رمضان 2023 الفيوم.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملةً موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، بدءًا من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى آخر أيام شهر الصوم، حيث تفصلنا أيام قليلة فقط عن بدء الصيام، خصوصًا بعدما تم استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء.

تستعرض«الوطن»، إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، قُبيل شهر رمضان المبارك.

الخميس 1 رمضان 23 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في أول أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:10

موعد السحور: 2:11

عدد ساعات الصوم: 13:59

الجمعة 2 رمضان 24 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 محافظة الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في ثاني أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:10

موعد السحور: 2:10

عدد ساعات الصوم: 14

السبت 3 رمضان 25 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في ثالث أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:11

موعد السحور: 2:09

عدد ساعات الصوم: 14:02

الأحد 4 رمضان 26 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في رابع أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:11

موعد السحور: 2:07

عدد ساعات الصوم: 14:04

الاثنين 5 رمضان 27 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد السحور والفطار وعدد ساعات الصوم، في خامس أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:12

موعد السحور: 2:06

عدد ساعات الصوم: 14:06

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في سادس أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:13

موعد السحور: 2:05

عدد ساعات الصوم: 14:08

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في سابع أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:13

موعد السحور: 2:04

عدد ساعات الصوم: 14:09

الخميس 8 رمضان 30 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في ثامن أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:14

موعد السحور: 2:02

عدد ساعات الصوم: 14:12

الجمعة 9 رمضان 31 مارس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في تاسع أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:14

موعد السحور: 2:01

عدد ساعات الصوم: 14:13

السبت 10 رمضان 1 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في عاشر أيام الصوم كالتالي:

موعد الفطار: 6:15

موعد السحور: 2:00

عدد ساعات الصوم: 14:15

الأحد 11 رمضان 2 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 11 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:15

موعد السحور: 1:58

عدد ساعات الصوم: 14:17

الاثنين 12 رمضان 3 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 12 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:16

موعد السحور: 1:57

عدد ساعات الصوم: 14:19

الثلاثاء 13 رمضان 4 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 13 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:17

موعد السحور: 1:56

عدد ساعات الصوم: 14:21

الأربعاء 14 رمضان 5 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 14 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:17

موعد السحور: 1:54

عدد ساعات الصوم: 14:23

الخميس 15 رمضان 6 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 15 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:18

موعد السحور: 1:53

عدد ساعات الصوم: 14:25

الجمعة 16 رمضان 7 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 16 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:18

موعد السحور: 1:52

عدد ساعات الصوم: 14:26

السبت 17 رمضان 8 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 17 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:19

موعد السحور: 1:50

عدد ساعات الصوم: 14:29

الأحد 18 رمضان 9 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 18 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:19

موعد السحور: 1:49

عدد ساعات الصوم: 14:30

الاثنين 19 رمضان 10 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 19 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:20

موعد السحور: 1:48

عدد ساعات الصوم: 14:32

الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 20 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:21

موعد السحور: 1:46

عدد ساعات الصوم: 14:35

الأربعاء 21 رمضان 12 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 21 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:21

موعد السحور: 1:45

عدد ساعات الصوم: 14:36

الخميس 22 رمضان 13 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 22 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:22

موعد السحور: 1:44

عدد ساعات الصوم: 14:38

الجمعة 23 رمضان 14 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 23 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:22

موعد السحور: 1:43

عدد ساعات الصوم: 14:39

السبت 24 رمضان 15 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 24 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:23

موعد السحور: 1:41

عدد ساعات الصوم: 14:42

الأحد 25 رمضان 16 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 25 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:42

موعد السحور: 1:40

عدد ساعات الصوم: 14:44

الاثنين 26 رمضان 17 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 26 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:24

موعد السحور: 1:39

عدد ساعات الصوم: 14:45

الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 27 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:25

موعد السحور: 1:37

عدد ساعات الصوم: 14:48

الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 28 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:25

موعد السحور: 1:36

عدد ساعات الصوم: 14:49

الخميس 29 رمضان 20 أبريل

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم شاملة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، في 29 رمضان كالتالي:

موعد الفطار: 6:26

موعد السحور: 1:35

عدد ساعات الصوم: 14:51