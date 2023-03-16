أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه وفقاً للحسابات الفلكية، أن بداية شهر رمضان لعام 1444 هجريا، يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، ونهايته في 20 أبريل 2023، وأيام الصوم فلكيا ستكون عددها 29 يوما، ولذلك نعرض لكم إمساكية رمضان 2023 السويس مع موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم.

إمساكية رمضان 2023 السويس مع موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان: مدة ساعات الصوم 13ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:03،العشاء ،7:20 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و دقيقة واحدة، صلاة المغرب 6:03، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22.

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و3 دقائق، صلاة المغرب 6:04، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21.

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:05 ، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20.

- الإثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق، صلاة المغرب 6:05 السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18.

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق، صلاة المغرب 6:06 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:07، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة، صلاة المغرب 6:07، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:18.

إمساكية رمضان 2023 السويس.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

وجاءت إمساكية رمضان للجمعة الثانية كما يلي:

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة، صلاة المغرب 6:08 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13.

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12.

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10.

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 20 دقيقة، صلاة المغرب 6:09، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09.

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:10، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08.

- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:11، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06.

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:11، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05.

وجاءت إمساكية رمضان للجمعة الثالثة كما يلي:

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04.

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:13، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02.

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:13، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01.

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:14، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00.

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 36 دقيقة، صلاة المغرب 6:14، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58.

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57.

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56.

وجاءت إمساكية رمضان للجمعة الرابعة كالتالي:

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و42 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54.

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53.

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52.

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50.

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49.

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48.

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر2:46.