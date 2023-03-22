يقدّم الفنان ياسر جلال، عملا دراميا مشوقا يعرض ضمن دراما رمضان 2023، حيث يخوض الماراثون الرمضاني هذا العام بمسلسل علاقة مشروعة، الذي يقف إلى جواره فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وبدأ محبو الأعمال الدرامية البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

ويعرض العمل الجديد على القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، بداية من الغد، وهي «الحياة»، و«DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر أن تعلن القنوات عن مواعيد عرض المسلسل على شاشتها، مساء اليوم.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

ومسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.