مراد مكرم لـ قناة الحياة عن مسلسل علاقة مشروعة: أجسد شخصية صديق ياسر جلال

تحدث الفنان مراد مكرم، عن مشاركته في مسلسل «علاقة مشروعة»، الذي ستعرضه قناة الحياة عبر شاشتها في شهر رمضان المقبل، موضحًا: «أجسد شخصية صديق وشريك الفنان ياسر جلال، هناك 4 أبطال للمسلسل بالإضافة إلى الفنانة الكبيرة ميمي جمال».

زوج الفنانة مي عمر

أضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه سيجسد شخصية زوج الفنانة مي عمر، رافضا في الوقت ذاته، أن يفصح عن أي من أحداث المسلسل قبل بدايتها بعد أيام قليلة، تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم.

هل يضرب زوجته؟

وتابع مكرم: «عندما نتحدث عن رجل يضرب زوجته، فإن العمق هو الذي يجعلني أقبل الدور، نقبل الأدوار ونرفضها بسبب ما وراء الأحداث وليس الأحداث نفسها، كل شخصيات المسلسل مكتوبة باحترافية، والإخراج احترافي، والموضوع أكبر بكثير مما يقال بشأن رجل يضرب زوجته».