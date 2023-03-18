تفاصيل مسلسل علاقة مشروعة لياسر جلال ومي عمر.. عمل اجتماعي رومانسي

يشارك الفنان ياسر جلال خلال السباق الرمضاني 2023، بمسلسل علاقة مشروعة والمقرر عرضه على شاشة قناة «ON»، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات 15حلقة.

أبطال مسلسل «علاقة مشروعة»

مسلسل علاقة مشروعة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ومكون من 15 حلقة، ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث المسلسل حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية بجانب من التشويق.

مسلسل «علاقة مشروعة»التعاون الثاني لياسر جلال ومي عمر

ويشهد مسلسل «علاقة مشروعة» التعاون الثاني بين ياسر جلال ومي عمر بعد نجاحهما خلال مسلسل «الفتوة»رمضان 2020، والذي دارت أحداثه في حى الجمالية قبل 100 عام، حيث نشأت بينهما قصة حب قوية، على الرغم من أنها شهدت العديد من الصعاب تكللت في النهايه بالزواج.