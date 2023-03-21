قائمة أغنيات السباق الدرامي في مسلسلات رمضان 2023.. منها بصوت محمد منير

خلال مسلسلات رمضان 2023، يقدم عدد كبير من الأصوات المعروفة تترات المسلسلات الجديدة المقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى وصل عددها إلى 18 عملا فنيا خلال السباق الدرامي.

مسلسلات رمضان 2023.. محمد الحلو يعود من جديد

من بين تلك الأصوات يظهر صوت الفنان أحمد سعد في مسلسل جعفر العمدة أحد أهم مسلسلات رمضان 2023، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

أما الفنان محمد منير فيقدم مسلسلين من بين مسلسلات رمضان 2023، وهي سره الباتع، وعملة نادرة الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم.

مسلسلات رمضان 2023.. هشام عباس يقدم تتر الصفارة

أما مسلسل ضرب نار فسيكون التتر من نصيب الفنان محمد الحلو وحنان ماضي، ومسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج فسيكون التتر من من نصيب الفنان السعودي إبراهيم الحكمي، أما الفنان هشام عباس فسيكون له نصيب في تتر مسلسل الصفارة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين.

أما الفنانة دنيا سمير غانم تقدم بنفسها تتر مسلسل جت سليمة من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان النابلسي.