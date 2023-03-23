مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023.. تعرف عليها

مع أول يوم رمضان 1444 هجريا – 2023 ميلاديا تتجه أنظار المسلمين إلى مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 وفق إمساكية شهر رمضان المعظم لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار والسحور والفجر.

«الوطن» تستعرض مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 في أول أيام رمضان 1444 هجريا 2023 ميلاديا في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية رمضان 2023 الصادرة من هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 أول يوم رمضان كالتالي:

الفجر: 04:29 صباحا

الشروق: 5:56 صباحا

الظهر: 12:02 مساء

العصر: 3:30 مساء

المغرب: 6:08 مساء

العشاء 7:26 مساء

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان فان مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 وموعد الفجر والمغرب ستكون كالتالي:

أذان الفجر الساعة 04:29 صباحا

أذان المغرب الساعة 06:08 مساء

وبذلك تكون ساعات الصوم في أول أيام رمضان في القليوبية، الخميس، 14 ساعة، وفق إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية.