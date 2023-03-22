تفاصيل بطاقات الائتمان من بنك قناة السويس.. فترة سداد طويلة بدون فوائد

يوفر بنك قناة السويس الكثير من البطاقات من بينها بطاقة الائتمان، التي تساعد الكثير من الأسخاص على التسوق بحرية ثم سداد المبلغ في فترة محددة، ما نرصده بالتفاصيل في السطور التالية.

وبحسب بنك قناة السويس، وقائمة شهر مارس 2023، بطاقات الائتمان تتيح سهولة الوصول إلى الأموال داخل وخارج مصر، ودفع جميع احتياجات العميل مع الاستمتاع بحرية التسوق، وتضمن له الحماية القصوى لأنها تقوم بمعالجة معاملاته بمجرد أن تمرر بطاقته فوق جهاز نقطة البيع.

بطاقات الائتمان في بنك قناة السويس

وتتيح بطاقات الائتمان الاستمتاع ببطاقة فيزا الكلاسيكية، بطاقة فيزا الذهبية، بطاقة ماستركارد الكلاسيكية، بطاقة ماستركارد تيتانيوم وماستركارد بلاتنيم.

فترة السماح لبطاقات الائتمان

وفي حال حصول العميل على بطاقتك الائتمانية الآمنة بخاصية Contactless من بنك قناة السويس، تكون فترة السماح لمدة 57 يومًا بدون فوائد على المشتريات، وأقل أسعار فائدة حسب وصف بنك قناة السويس.

بالإضافة إلى سحب نقدي يصل إلى 100% من حد الائتمان الشهري الخاص بالعميل داخل وخارج مصر، وتقنية آمنة للتسوق عبر الإنترنت «كلمة مرور بتقنية 3DS تستخدم مرة واحدة فقط» وتكون رسوم الخدمة 8.00 جنية مصرى عن كل حركة.

وتتيح بطاقات الائتمان من بنك قناة السويس دخول مجاني لصالات المطارات المختارة داخل مصر والشرق الأوسط، واختيار الحد الأدنى للمدفوعات الشهرية من 5٪ إلى المدفوعات الكاملة، وكشف حساب شهري مفصل مجانًا، و4 بطاقات إضافية.