تفاصيل الحساب الجاري ذي العائد من بنك قناة السويس.. اعرف التفاصيل

كشف بنك قناة السويس عن تفاصيل الحساب الجاري ذي العائد لشهر مارس 2023، بالعملة المحلية، إذ يكون الحد الأدنى للمبلغ 100 ألف جنيه، ويُدفع العائد شهريًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023 على الحساب الجاري ذي العائد، فإنه يتيح إصدار وتحصيل الشيكات، وتحويل الأموال والإيداع والسحب النقدي أو الشيك غير المحدود.

الحساب الجاري ذو العائد

وسعر العائد على الحساب الجاري 2.5%، ويتيح بنك قناة السويس، الحصول على بطاقة الخصم التي تسمح لك بسحب النقدية من أي ماكينة صراف آلي أو دفع ثمن المشتريات المحلية أو الدولية بسهولة.

ويوفر البنك دفع رصيد بطاقة الائتمان دون أي رسوم، والفواتير نيابة عن العميل «الكهرباء، الهاتف، وغيرهما»، بحسب رسوم وعمولات البنك.

ويحتاج بنك قناة السويس من العميل لفتح حساب جار ذي العائد، من الأفراد نسخة من بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب المقيمين بعد الاطلاع على الأصل، وفاتورة مرافق حديثة.

المستندات المطلوبة من الشركات

وبالنسبة للمستدات المطلوبة من الشركات السجل التجاري وصحيفة الشركات والبطاقة الضريبية والنظام الأساسي للشركة، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية أو محضر اجتماع مجلس الإدارة الموضح لتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاتهم في حالة عدم ذكره بالسجل التجاري، ونسخة من إثبات الشخصية لمن يتعامل على الحساب.