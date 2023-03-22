ندوة عن «مخاطر الزيادة السكانية» في جامعة كفر الشيخ

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة كفر الشيخ ندوة تحت عنوان «مخاطر الزيادة السكانية على البلاد»، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

مخاطر الزيادة السكانية في مصر

وأكد الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الانشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الهدف من الندوة هو الحوار بين الطلاب حول القضية السكانية وكل ما يتعلق بها من متغيرات، والتي تمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة خلال هذه المرحلة، وطرح التأثيرات السلبية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ودراسة التحديات السكانية.

وأضاف «العدوي»: نعمل على تصحيح أي مفاهيم مغلوطة قد تسبب تفاقم الأزمة كالتمييز بين الذكور والإناث وزواج القاصرات وخطورة الزواج المبكر، بالإضافة إلى وضع آليات للعمل على تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، والتأكيد على قيمة الأسرة والحفاظ على تنميتها واستقرارها.

التحديات البيئية بالمجتمع

في السياق، أشارت الدكتور همت بسيوني عبدالعزيز، أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إلى أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

وأوضحت إلي أن الدولة المصرية في الوقت الحالي تقوم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بالريف المصري والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لهم تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون، وأيضا استمرار الدولة في تطوير العشوائيات وغيرها للارتقاء بتحسين جودة حياة المواطنين لكي يحيوا حياة كريمة لكافة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد دراج ،المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة غلاب، المنسق العام المساعد لأسرة طلاب من أجل مصر، وبحضور السادة أعضاء هيئة التدريس، ومنسقي أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة.