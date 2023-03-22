الحياة الآن.. مباشر من إنشاء مركز طب الأسرة بقرية الأخصاص في الجيزة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الان»، عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع مركز طب الأسرة بقرية الأخصاص ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الصف بالجيزة.

تفاصيل المشروع

والجدير بالذكر أن مركز طب الأسرة بقرية الأخصاص في الجيزة يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، وشمل جميع التخصصات الطبية وسكن للطواقم الطبية، ويخدم كفر طرخان والمرج ونزلة عليان وعرب غمازة، كما أنه وفر 400 فرصة عمل.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.