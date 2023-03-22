سقوط أمطار وهبوب رياح محملة بالأتربة في سيوة.. والأرصاد تحذر

سقطت أمطار على واحة سيوة في عمق الصحراء مصر الغربية جنوب مدينة مرسى مطروح 300 كيلو، تزامنا مع عدم استقرار حالة الطقس التي تتعرض لها محافظة مطروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة.

حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح غياب للشمس، ووجود أتربة خاصة في سيوة ومرسى مطروح والسلوم والنجيلة وسيدي براني ورأس الحكمة والضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن والحمام وحتى الإسكندرية مع وجود غيوم وسحب ركامية.

أمطار سيوة

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سقوط الأمطار لا يؤثر على الطرق أو الحالة المرورية أو الأحياء السكنية والعزب والقرى مع وجود غيوم واختفاء الشمس من سماء سيوه في ظل أجواء معتدلة مع الأسبوع الأول من فصل الربيع.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الظاهرة المؤثرة في الجو اليوم الأربعاء وهي الشبورة المائية صباحا والأتربة العالقة نهارا، وتسجل درجات الحرارة في سيوة 23 - 13، وفي مرسي مطروح 21 - 13.