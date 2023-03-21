«الأرصاد الجوية» توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. «بدء الربيع»

بدأ اليوم الثلاثاء أول أيام فصل الربيع 2023، وذلك بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة منذ بداية الصباح؛ إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط وجنوب سيناء، وصولا لشمال الصعيد، فى حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بقييم تتراوح بين 2-3 درجات، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما تتكون الشبورة على الطرق حتى العاشرة صباحا، ويسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تتكاثر السحب الممطرة اليوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يوجد نشاط للرياح على المناطق ذاتها، ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي:

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 23 - 11

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12