«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وهو ما هو متوقع طوال فصل الربيع، بقيم تتراوح من 3 لـ5 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويرجع ارتفاع الحرارة وفق بيان الأرصاد، إلى تعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، مع استمرار تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الموافق على مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 23 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12