وزير خارجية روسيا: نؤيد حل دول إفريقيا لمشاكلها السياسية دون تدخلات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة القرن الأفريقي، وتشجع الحلول السياسية للمشكلات التي تواجه بلدان هذه المنطقة.

روسيا تؤيد حل الأفارقة لمشكلاتهم

وأوضح «لافروف»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإريتري، نقلته «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تؤيد أن يحل الأفارقة مشكلاتهم السياسية بأنفسهم دون تدخلات خارجية.

توفير مقاعد للدول النامية في إفريقيا وآسيا بمجلس الأمن

وطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدة الأخلاقية والسياسية من أجل إنجاز هذه الحلول السياسية والخطوات التي تتخذها الدول الأفريقية لتسوية النزاعات.

وشدد على ضرورة توفير مقاعد للدول النامية في إفريقيا وآسيا داخل مجلس الأمن، بما يضمن وصول أصواتهم للساحة الدولية.