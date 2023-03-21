وزير الري يؤكد ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بلوي زيمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وسكرتير عام المؤتمر، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك، وناقش أهداف عقد العمل من أجل المياه 2018 – 2028، والعقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف وسُبل التعامل معها للإسراع في تحقيق هذه الأهداف على المستوى العالمي.

ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه

وأكد ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه، خاصة بالدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، مع التأكيد على الترابط التام بين المياه والعمل المناخى في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه.