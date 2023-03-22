روسيا: الانتهاء من تجهيز النظام الدفاعي الصاروخي خلال العام الجاري

قال سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسي، إن القوات الروسية دمرت 20 ألف منشأة أوكرانية، كما شنت 140 ألف غارة جوية.

وأضاف «شويجو»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، أنّ القوات الروسية اكتمل تحديثها بنسبة 85%، مع نهاية العام الماضي، وزادت القدرات القتالية للمنطقة العسكرية الشرقية بشكل ملحوظ، موضحًا أن العام الماضي تلقى 400 وحدة من المعدات الحديثة، بينها طراد الغواصة النووية وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وأوضح أن العام الماضي قررت وزارة الدفاع تعيين أكثر من 2500 شخص، في حركة الضباط من أجل إعادة بناء خط «بايكال - آمور» الرئيسي «أطول خطوط السكك الحديدية»، كما قدمت روسيا المساعدة للسكان المدنيين، من خلال 3 معابر في إقليم بريمورسك ومنطقة آمور.

أهداف القيادة الروسية

وذكر وزير الدفاع الروسي أنّ القيادة الروسية هدفها توفير الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، والتصدي لكل التهديدات الخاصة بالأمن العسكري في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت 3 مسيّرات أوكرانية حاولت استهداف القرم وسيفاستوبول.

وتابع: «من المقرر أن تقام العروض العسكرية العام الجاري، في 28 مدينة روسية وتضم 55 ألف شخص و1200 قطعة من الأسلحة، ويتذكر الشعب الروسي دروس الماضي، ويعلمون من خلال التعاون والتكاتف يمكننا هزيمة العدو لحماية وطننا».

إحياء للأيديولوجيا النازية

ولفت إلى أن هناك إحياء للأيديولوجيا النازية ومحاولات كتابة التاريخ لتبرير المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء المدنيين، مؤكدًا أننا هذا العام سننتهي من تجهيز النظام الدفاعي الصاروخي.

وبشأن العرض العسكري في عيد النصر على النازية، 9 مايو المقبل، قال الوزير إن أكثر من 10 آلاف شخص سيشاركون في العرض المخصص للذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى بالميدان الأحمر.