الرئيس السيسي لطلاب الشرطة: «متسيبش حاجة تعدي عليك غير لما تفهمها»

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلاب كلية الشرطة بأن يهتموا بأنفسهم وزملائهم في الكلية، وكذا متابعة كل الأحداث الجارية، وأن يكونوا على قدر كبير من الوعي والفهم، «متسيبش حاجة تعدي عليك من غير ما تفهمها وتعرفها كويس».

السيسي: بتمنالكم كل التوفيق

أضاف السيسي، خلال جولة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، المذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن فترة الكلية مهما اختلفت عدد سنواتها، فجميعها ستمر بسلام، موضحًا: «زي ما جينا النهارده بنهنيكم هيكون بردو فيه يوم تاني هنهنيكم، وانتوا بتتخرجوا من الأكاديمية، وموفقين إن شاء الله، وبشكركم وبشكر قادة الأكاديمية ووزارة الداخلية، وبتمنالكم دائماً كل التوفيق، وكل سنة وانتو طيبين».