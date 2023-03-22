شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

تقدّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأجمل التهاني وأطيب الأمنياتِ، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء العرب والمسلمين، والشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضانَ الكريمِ المبارك، أعادَهُ الله علينا وعليكم، وعلى شعوبِ أُمَّتِنا العربيَّةِ والإسلاميَّةِ، باليُمنِ والخير والبركات، والأمنِ والأمان والقوة والازدهار.

فضل شهر رمضان

وأكد الأزهر أنّ هذا الشهر الفضيل اختصه الله بالعديد من الخصل والفضائل، ففيه تتنزل الرحمات والبركات ويغفر الله فيه الذنوب والخطايا، وتتضاعف الحسنات، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وتُصفَّد الشياطين، مشيرا إلى أنّ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تزخر وتشهد بما لهذا الشهر من خير عظيم وفضل كبير.

اغتنام شهر رمضان

وفي هذه المناسبة العطرة؛ دعا الأزهر المسلمين حول العالم، لاغتنام شهر رمضان الكريم في الطاعة والعبادة وصلة الأرحام، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، ونبذ كل أشكال الفرقة والخلافات، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا، وأن يرزق أمتنا العربية والإسلامية -والإنسانية جمعاء- الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يجنب عالمنا شرور الحروب والصراعات.