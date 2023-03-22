وكيل «دفاع الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان الكريم

قدّم اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان.

تهنئة أمين عام «حماة الوطن»

وقال اللواء طارق نصير: «نستقبل الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثار والعطاء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وقائدها وجيشها وشرطتها ويجعل هذا البلد آمنا ويوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه للشعب المصري من عزة وكرامة وتقدم وازدهار».