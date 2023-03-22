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الرئيس السيسي لطلاب الشرطة: حماية الوطن أشرف مهمة لأي إنسان

كتب:

محمد متولي
04:26 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن كل عمل يتم إنجازه بإخلاص وتفانٍ ستكون نتيجته جيدة، مستطرداً: «لسه المشوار قدامنا شوية كمان، لكن البداية الحقيقة في اللي أنا شايفه موفقة جدا، وبتمنالكم التوفيق، استمروا وحسنوا من أدائكم في التعليم والتدريب، وكل شيء».

السيسي: الكلية تخرج ضباطاً قادرين على تنفيذ المهمات

أضاف السيسي خلال جولة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، المذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التدريب الذي يتلقاه طلاب كلية الشرطة، هدفه إخراج إنسان فاهم وجاهز، قادر على أن يؤدي مهمة كبرى موكلة له، وهي حماية الوطن.

وأوضح: «بالمناسبة دي أشرف مهمة يقوم بيها أي إنسان، هي حماية مصر، والوطن في أي بلد في العالم، وبهنيكم وبتمنالكم كل التوفيق وكل عام وأنتم طيبين».

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