موعد أذان الفجر في أول يوم رمضان بمحافظة شمال سيناء

تقدم «الوطن» لقرائها خدمة موعد صلاة الفجر في أول يوم رمضان، غدا الخميس، بمحافظة شمال سيناء.

موعد أذان الفجر في أول يوم رمضام بشمال سيناء

ويحين موعد أذان الفجر بمدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، في تمام الساعة 4:19 صباحا، بينما موعد أذان الفجر بمدينتي الشيخ زويد ورفح في تمام الساعة 4:12 صباحا.

وجهزت مديرية أوقاف شمال سيناء جميع المساجد استعدادا لصلاة التراويح، والصلوات الخمس، من خلال تجهيز الفرش لبعض المساجد، وعملية الطلاء والنظافة والصيانة وتركيب شبكات المياه في المراحيض والوضوء

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان لها، أن جميع مساجد العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء، جاهزة بشكل طبيعي لشهر رمضان وصلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البيان، أن الأمور طبيعية، وسوف تقام الصلوات في المساجد والزوايا بشكل عادي، مع إعلان مواعيد الخطب الدينية والدروس التي سوف تكون بعد صلاة العصر، وخلال أداء صلاة التراويح.

دروس في الفقه والسيرة بمساجد شمال سيناء

من جهته، أكد الشيخ محمد عزام، إمام وخطيب مسجد النصر، أحد أكبر المساجد بمدينة العريش، في تصريح لـ«الوطن»، أن دروس الوعظ سوف تكون في الفقه لمعرفة أمور الدين، يتخللها دروس في السيرة، على أن تخصص مواعيد لعملية تحفيظ القرآن الكريم في بعض الأيام، شاملة جميع الأعمار.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وغدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.