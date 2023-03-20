خريطة تساقط الأمطار اليوم.. و«الأرصاد» توجه تحذيرات مهمة خلال شهر رمضان

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم، بعدما سقطت أمس وأول أمس على المحافظات الشمالية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «DMC»، أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحر ستشهد تساقط أمطار متوسطة، وتكون خفيفة على مدن جنوب الوجه البحري والقناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم.

وأوضحت، أنه بداية من غد ستقل فرص سقوط الأمطار، وتنخفض تمامًا في بعض مناطق بالسواحل الشمالية الشرقية، وقد تكون غير ملاحظة بأغلب محافظات الجمهورية.

انخفاض فرص تساقط الأمطار بداية من الغد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن إنخفاض فرص سقوط الأمطار يرجع إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي موجود بطبقات الجو العليا غير مؤثر على تكاثر السحب.

وذكرت، أنه بداية من شهر رمضان المبارك ستسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 مئوية في فترة النهار، إذ من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع قدوم الشهر المعظم، وستظل الأجواء باردة خلال فترات الليل.

تحذيرات للمواطنين من الطقس خلال شهر رمضان

وحذرت «غانم» المواطنين من تخفيف الملابس خلال فترات الليل بشهر رمضان والذي يشهد خروجا كثيف للمواطنين بعد الإفطار، مشددة على ضرورة ارتداء ملابس شتوية خلال فترات الليل، وعدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال فترات النهار وتخفيف الملابس بالمساء، مع ضرورة ارتداء «جاكيت» لتجنب الإصابة بتنزلات البرد، مع التأكيد على ضورة تناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور.