إمساكية شهر رمضان 2023 في الشرقية.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور

يستعد ملايين المسلمين بمختلف محافظات الجمهورية، لصيام شهر رمضان الكريم، وسط حالة من البهجة من الجميع كبارا وصغار، مستمعين بالأجواء الروحانية والإيمانية التي يسودها روح المحبة والتسامح خلال الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة الشرقية

وبالتزامن مع قدوم شهر رمضان، يسعى كثير من المسلمين لمطالعة مواعيد الصلاة والإفطار والسحور لمعرفة عدد ساعات الصيام، وفي هذا الإطار تعرض الوطن إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة الشرقية، وفق ما أعلنته هيئة المساحة، طبقا للحسابات الفلكية.

عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة في إمساكية شهر رمضان 2023 بمحافظة الشرقية

وجاءت مواعيد الصيام والصلاة في شهر رمضان على النحو التالي:

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:06، إمساك 4:07، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:00، العصر 3:29.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و3 دقائق، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و3 دقائق، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:29 .

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:28، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:59، العصر 3:30 .

الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:29، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:50، الظهر 12:59، العصر 3:30 .

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:19، الشروق 5:49، الظهر 12:59، العصر 3:30

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:31، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:45، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:31، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:45، الظهر 11:58، العصر 3:30

السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:32، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:32، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:33، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:57، العصر 3:30.

- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب15 :16، العشاء 7:35، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:8، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:40، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:45، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:34، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:33، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:53، العصر 3:29.