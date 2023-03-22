تشريح جثة شاب توفي في ظروف غامضة داخل منزله بـ«عين شمس»

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب توفي في ظروف غامضة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة أخذ عينات حشوية من جثمان المتوفى، وإرسالها للمعمل الكيماوي للطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كانت تحتوي على أي مادة سامة من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول شاب مصاب بحاله أعياء شديدة ووفاته أثناء محاولة إسعافة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي وليم ع 42 سنة، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال أسرته أكدت بأنه في أثناء تواجده داخل الشقة الخاصة به بدائرة قسم الشرطة أصيب بحاله أعياء شديدة، وعلى الفور نُقل إلى مستشفى الدمرداش اإلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.