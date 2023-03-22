العثور على جثة مسن داخل شقته في السيدة زينب.. و«النيابة» تنتدب الطب الشرعي

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته في السيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفى، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة متوفى داخل شقته

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن، يدعي سيد أ ع، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وأن الجثة في بداية التعفن الرمي، وهو ما يؤكد بأن الوفاة حدثت قبل عدة أيام.

المعاينة الأولية لشقة المتوفى

وكشفت المعاينة الأولية للشقة، سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثورعلى جميع متعلقات المتوفى، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.