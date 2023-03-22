انتشال جثة غريق مجهولة وإصابة شاب بصعق كهربائي في المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة مجهولة لغريق من داخل ترعة الإبراهيمية أمام قرية منسافيس، التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، وجرى التحفظ عليها بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شاب بصعق كهربائي داخل منزله بمركز سمالوط.

انتشال جثة غريق مجهولة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالي على جثة غريق في ترعة الإبراهيمية أمام قرية منسافيس بالوحدة المحلية لأبيوها في مركز أبوقرقاص.

وبانتقال قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، جرى انتشال الجثة، وتبين بالفحص أنها لذكر عمره 45 عاما تقريبا، مجهول الاسم والعنوان، وجرى التحفظ عليها بالمشرحة، واتخاذ إجراءات النشر عنها للتوصل للأهلية، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.

إصابة شاب صعقته الكهرباء بسمالوط

علي جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى سمالوط النموذجي، بوصول رمضان أحمد عبد الله، 20 عاما، مقيم بقرية جبل الطير بشرق النيل، مصابا بغيبوبة تامة وحروق باليدين، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين تعرضه لصعق كهربائي سببه ماس داخل منزله الكائن بقرية جبل الطير البحرية، التابعة للوحدة المحلية لبني خالد بمركز سمالوط.