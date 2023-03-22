إطلاق عملية إنقاذ في إسكتلندا بعد جنوح سفينة بميناء «إمبريال دوك» ووقوع إصابات

أصيب عدد من الأشخاص في إسكتلندا، لم يتم إحصاؤهم بعد، اليوم الأربعاء، جراء جنوح سفينة على جانبها بميناء «إمبريال دوك» بمدينة «ليث» الساحلية، في العاصمة إدنبرة.

إطلاق عملية إنقاذ كبرى بمشاركة الإسعاف الطائر

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم، أنه جرى إطلاق عملية إنقاذ كبرى شارك بها الإسعاف الطائر وقوات خفر السواحل، بعدما انفصلت سفينة ضخمة عن حوض الرسو بالميناء الإسكتلندي ما أدى لجنوحها جانبيا.

وطلبت السلطات من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث لتمكين فرق الطوارئ من القيام بعملها.