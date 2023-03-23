مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية أول أيام رمضان 2023

يتميز شهر رمضان الكريم، بالأجواء الروحانية والإيمانية، ويحرص الآلاف من المسلمين في محافظة الشرقية على معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي خلال شهر رمضان الكريم، في إطار سعيهم لتأدية الصلوات في مواقيتها، خاصة الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أعلن أول أمس في مؤتمر صحفي، أنّ اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان، وهنأ جميع المسلمين بالشهر الكريم. فيما أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، انتهاء استعداداتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح في المساجد.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم أول يوم رمصان

وتقدم «الوطن» لقرائها في محافظة الشرقية مواعيد الصلاة اليوم الخميس على النحو التالي:

حسب إمساكية محافظة الشرقية، ستكون صلاة الفجر في الساعة الرابعة صباحًا و27 دقيقة، والشروق في الساعة الخامسة و55 دقيقة، وموعد أذان الظهر في الساعة الثانية عشرة ودقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة عصرا و29 دقيقة، وأذان المغرب في الساعة السادسة مساء و7 دقائق، وأذان العشاء في الساعة السابعة مساء و25 دقيقة.